Lotto | 50 mila euro in una regione sola | hanno vinto in questo modo

(Di lunedì 4 marzo 2024), 50in unain: tre colpi davvero incredibili con una spesa minima. Cos’è successo Non solo Superenae Gratta e Vinci, che sappiamo benissimo come da un momento all’altro possano regalare una somma clamorosa, incredibile, di quelle che cambiano la vita. Ma nell’ultimo periodo anche il, uno dei giochi decisamente più amati dagli italiani, sta riuscendo nell’intento di aiutare molte persone a fare pensieri diversi per l’immediato futuro e anche oltre. Un’estrazione del(AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, perché il gioco delsta regalando davvero delle vincite di altissimo livello. E la cosa positiva è ...

Lotto , Superena Lotto e 10e Lotto , le Estrazioni di oggi, venerdì 1 marzo 2024 : su Leggo.it in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti in tempo ... (leggo)

Sardegna, terminato lo scrutinio: per Todde 1.600 voti di vantaggio: Un distacco di circa 1600 voti, secondo i dati ufficiosi. Con la conclusione dello scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede delle regionali per le elezion ...tpi

Al via il nuovo affidamento per la manutenzione di giochi bimbi e strutture sportive in 133 aree verdi: Il Comune di Parma ha affidato l’appalto per l’ispezione, la riqualificazione e la manutenzione dei giochi per i bambini e delle strutture sportive dei parchi pubblici.parma.repubblica

Imperia: Borgo Prino, 320 mila euro per riqualificare piazzale Santa Lucia. Approvato il progetto di fattibilità: Imperia: Borgo Prino, 250 mila euro per riqualificare piazzale Santa Lucia. Approvato il progetto in linea tecnica Per il primo Lotto, quello relativo all’adeguamento idraulico, è stato stimato un ...imperiapost