Lorenzo Fragola parla di Fedez | Sanremo e X Factor | “Ho avuto attacchi di panico”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sono passati esattamente 10 anni da quandoha vinto Xe di recente, come ripreso da GossipeTv, ha rilasciato un’intervista fra le pagine di Repubblica dove hato della sua esperienza televisiva, die di, suo coach nel talent e suo manager. “Dopo Xhoglidinon mi ha aiutato. Il 90% di chi esce da un talent finisce in terapia”.ha tenutocome manager per soli quattro mesi, per poi interrompere la collaborazione. “Ho fatto scelte di testa mia che evidenziavano come non avessi né voglia di denaro, né di successo, né di imparare“. Nel 2016 il cantante ha ...