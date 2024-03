Lorenzo Barone | dai 100mila km in bici all’ultima sfida in kayak e tenda tra i fiordi norvegesi Tutti i segreti per un viaggio ai confini del mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 marzo 2024 – “Buongiorno, come sta?”. All’altro capo del telefono c’è, 26 anni, viaggiatore umbro, avventuriero 2.0, oppure semplicemente come gli piace definirsi “un ragazzo che vive attimo dopo attimo le proprie passioni”. La comfort zone? Non fa per lui. E la mia non è una domanda di circostanza. Infatti, zaino in spalla e in sella alla sua, ha pedalato perchilometri attraversando 64 Paesi al. Lo scorso dicembre è ripartito da Bologna, dove fa base. Direzione? Scandinavia. Così in questi mesi, sul suo profilo Instagram dove è seguito da 165mila follower, il rosso d’Africa ha lasciato spazio a tormente di neve e isole di ghiaccio. Tra un’impresa e l’altra ha scritto anche il suo primo libro ‘Dove finisce ...