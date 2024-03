Lombardia prima in Europa per accesso a dispositivi di monitoraggio glucosio per diabetici

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sistemi con sensori come FreeStyle Libre di Abbott sono prescrivibili a carico del Ssr alle persone con diabete tipo 1 ma anche a tutti i pazientidi tipo 2 Regione, capofila in Italia ed, introduce importanti novità per garantire una risposta sempre più adeguata ai bisogni di salute delle persone con diabete

Milano , 21 febbraio 2024 – Il Policlinico di Milano diventa centro hub per la prescrizione e la somministrazione della prima terapia genica per trattare ... (ilgiorno)

Gli esami medici gratuiti a Milano per la festa delle donne: La prima tra queste è rappresentata dalla vaccinazione in giovane ... Previsti anche screening mammografici - prenotabili sul sito prenotasalute.regione.Lombardia.it - per donne dai 45 ai 74 anni.milanotoday

Acqua, al via i campionamenti di “AQuaPo”: Roma, 4 mar. (askanews) – L’acqua, risorsa essenziale per la salute umana e per l’ambiente in cui viviamo è sempre più elemento imprescindibile anche nei delicati equilibri socio-economici del territo ...askanews

DELEGAZIONE SINDACI E AMMINISTRATORI DELLA LOMELLINA IN VISITA A PALAZZO Lombardia: La delegazione, su invito dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini si è recata a Palazzo Lombardia e poi alla sede del Consiglio regionale a ...mi-lorenteggio