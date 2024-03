(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Regione, capofila in Italia ed, introduce importanti novità per garantire una risposta sempre più adeguata ai bisogni di salute delle persone con diabete e puntare sull'innovazione con i sistemi diglicemico più moderni. Secondo i nuovi

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Regione Lombardia , capofila in Italia ed Europa , introduce importanti novità per garantire una risposta sempre più adeguata ... (liberoquotidiano)

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Regione Lombardia , capofila in Italia ed Europa , introduce importanti novità per garantire una risposta sempre più adeguata ... (liberoquotidiano)

Rielezione di Luca Santambrogio in Provincia, i commenti della politica: consolidando così il suo ruolo dopo un primo mandato di successo - ha commentato Alessandro Corbetta, consigliere regionale brianzolo e Presidente del Gruppo Lega in Regione Lombardia. Questa ...primamonza

Preside, 'Parini occupato azione squadrista, resto a scuola': Ai ragazzi ho detto: prima, sull'asfalto di via Goito, scrivete 'Parini antifascista' e poi vi comportate come delle squadracce: siete voi i fascisti che impedite a chi non la pensa come voi di ...ansa

Lombardia prima in Europa per accesso a dispositivi di monitoraggio glucosio per diabetici: per la prima volta in Europa, ai pazienti diabetici di tipo 2 in terapia ipoglicemizzante orale per un periodo di 3 mesi. Oltre mezzo milione di persone con diabete in Lombardia potranno quindi ...adnkronos