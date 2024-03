Lodi | furto notturno al bar della stazione | incastrato dalle telecamere

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 -al bar vicino alla, il presunto autore è stato. La polizia diha dato una svolta a un’indagine partita la notte tra il giorno di San Valentino e il 15 febbraio 2024. Uno sconosciuto aveva infatti preso a calci, infrangendola, la porta a vetri del bar Paradise di, che si trova poco distante dallaferroviaria. Il danno all’ingresso era stato quindi importante. Poi, una volta all’interno del locale, lo sconosciuto aveva arraffato il registratore di cassa, che in quel momento conteneva 200 euro ed era fuggito indisturbato. Quando il titolare ha dato l’allarme, la polizia ha raccolto i primi elementi in posto e acquisito i filmati ...

Spaccata in un bar in zona stazione a Lodi, il ladro fugge con 200 euro ma stavolta viene incastrato dalle telecamere: È un 33enne di nazionalità ucraina residente in provincia di Lodi l’autore del furto nella notte tra il 14 ed il 15 febbraio al bar Paradise di Lodi. In via Nino Dall’Oro, a pochi passi dallo scalo ...ilcittadino

Si intrufolano nel centro sportivo. furto sventato dai carabinieri: Due giovani provenienti da Lodi sono stati fermati dai carabinieri mentre tentavano di rubare attrezzature sportive da un impianto a Marzano. Denunciati per tentato furto, possesso di strumenti da ...ilgiorno

Milano, si finge magistrato e riesce a farsi aprire le porte del carcere di Lodi per assistere a un'udienza: arrestato: Il 62enne milanese, pregiudicato per furto e truffa, è riuscito ad ingannare le guardie presentando una carta d'identità su cui era indicata la professione di «procuratore» ...milano.corriere