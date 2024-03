BTp: spread chiude in calo a 142 punti, rendimento scende al 3,81%: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mar - Chiusura in calo per lo spread tra BTp e bund. A fine seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (ISIN IT0005560948) e il ...borsaitaliana

Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 140, minimi da 25 mesi: Lo spread tra Btp e Bund chiude la seduta in deciso calo, scendendo di quasi sei punti base a quota 140,8. (ANSA) ...ansa

Calano i rendimenti obbligazionari: Giornata di acquisti per l’obbligazionario dell’Eurozona, con il rendimento del Btp decennale in contrazione a 3,82%, 6 punti in meno rispetto alla vigilia. Anche il costo ...milanofinanza