Lo sfogo di Etta | la cantante di “Amadeus” | molestata due volte in 24 ore a Milano Il racconto sui social

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024)– "Io non capisco come sia possibile nel 2024 per noi donne non sentirci sicure per strada, non sentirci al sicuro mai. Sempre oggetto di molestie, di cat calling continuo”. È losu Instagram della(Maria AntoniDi Marco) cantautrice del tormentone “”. L’artista campana, che in passato ha preso parte a X Factor e ad Area Sanremo, nelle scorse ore ha raccontato di essere oggetto di molestie a. “Sono stata. Come alcuni di voi sanno sono stata ain questi giorni per motivi lavorativi. E nell’arco di 24 ore sono stataper ben due– ha detto in un video sul suo profilo Instagram -. Adesso sicuramente alcune menti mediocri si ...