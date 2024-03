Lo Scudetto è vicino | come renderlo ancor più memorabile? Lautaro insegue Kane per la Scarpa d’oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) Da entrambe le parti ormai da tempo la pressione in campionato ha lasciato il posto all’autostima e da ora in avanti l’obiettivo sarà accumulare più prestigio possibile. D’altronde è la classifica a dirlo in modo eloquente: il campionato è nelle mani dell’Inter e la salvezza in quelle del Genoa. Alle 20:45 di oggi a San Siro Simone Inzaghi punta a vincere contro i rossoblù per continuare a cullare il sogno di unodei record (i nerazzurri a parità di gare giocate hanno gli stessi punti della Juventus di Conte nel 2013-14), mentre Alberto Gilardino vuole un risultato prestigioso che impreziosirebbe ulteriormente un’annata fin qui da 7.5 in pagella. Gli occhi sono quindi puntati anche sui possibili traguardi individuali. A partire daMartinez, che sta vivendo la sua miglior stagione in carriera. Dopo ventisei giornate, il Toro ha già ...