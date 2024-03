LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | cronometro Lido di Camaiore in DIRETTA | prestazione non brillante di Jonas Vingegaard! In testa c’è Wærenskjold

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA E GLI ORARI DELLALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.30 13.19 Ha preso il via il messicano Isaac Del Toro, un corridore di qualità passato quest’anno al professionismo, che ha già dato ottimi riscontri alla Strade Bianche di sabato. 13.17 In partenza ora Cimolai, poi a breve prenderà il via anche Richard Carapaz. 13.14ha trovato una strada non pienamente asciutta, poiché ha cominciato leggermente a piovere sudi. 13.11 Non particolarmenteBen Healy che chiude a 12:03, a 24 secondi dalla prima posizione. 13.08 Nono provvisoriamente Davide Formolo a 36 secondi dal leader: il corridore della ...