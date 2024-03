LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | cronometro Lido di Camaiore in DIRETTA | Ganna beffato per un secondo da Ayuso Bene Milan e Tiberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA E GLI ORARI DELLALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.30 15.35! L’azzurro vieneper un solodache, in attesa dell’ufficialità, andrà a prendersi il successo in questa tappa. Gran peccato per il piemontese, il quale ha comunque dato tutto. 15.34 Ultimo chilometro per Filippo. 15.33 Anche il britannico Ethan Vernon è in lotta per un piazzamento di prestigio, ottavo l’inglese a 8? daa metà gara. 15.31 Ottimo il passaggio per Jai Hindley, l’australiano della BORA-Hansgrohe è settimo a metà gara a soli 8? da. 15.31 ...