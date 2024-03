LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | partita la seconda frazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.35 12.45 Ecco anche il transalpino Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), anch’egli in fuga nella giornata di domenica. 12.42 Si muove subito il tedesco Jonas Rutsch (EF Education – EasyPost), già protagonista all’attacco ieri e leader dei GPM. 12.39 Al comando della classifica generale l’olandese Olav Kooij, vincitore delladi ieri. 12.37UFFICIALMENTE LA! 12.34 Altra giornata non particolarmente dura, sicuramente meno mosso di ieri il finale: due soli GPM di terza categoria, quasi scontata la volata di gruppo. 12.32 I corridori hanno appena lasciato la linea di partenza e si stanno ...

Posizione da cronometro per il transalpino, che sta producendo il massimo sforzo. Nel gruppo si mette a tirare ...

Pordenone, bambina di 10 anni a scuola col niqab. Maestra le fa scoprire volto: Il vicesindaco di Pordeone Alberto Parigi, assessore all'Istruzione, ha spiegato di non avre ricevuto segnalazioni di precedenti simili episodi nella stessa scuola. "In ogni caso farò subito ...tg24.sky

Borsa: l'Europa apre pressoché invariata, Francoforte +0,02%: (ANSA) - MILANO, 04 MAR - Avvio intorno alla parità per i listini europei. La Borsa di Parigi è invariata, Francoforte guadagna lo 0,02%, Londra cede lo 0,09% (ANSA).corrieredellosport

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Parigi-Nizza 2024, si va da Thoiry a Montargis, per un totale di 179 km di gara.