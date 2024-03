LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a meno di 70 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.35 15.35di 70 km all’arrivo! 15.31 Velocità leggermente più alta ora in. 15.27 Sempre Team Visma Lease a Bike a scandire il ritmo. 15.23 Vediamo se a breve qualcuno riuscirà a portare via una fuga. 15.20 Al traguardo volante di Puiseaux mancano 34 km. 15.16 Ancora scatti e controscatti ma senza nessuna fuga portata via da chi tenta di evadere dal. 15.13 Sono 80 i km all’arrivo! 15.10 E’ il team Team Visma Lease a Bike a trainare ilin queste fasi. 15.06 Si procede in corsa. 15.03 Serie di scatti e controscatti, ma ilper ora riprende tutti. 14.59 Al ...