LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | fase di studio in corsa | meno di 90 km all’arrivo

(Di lunedì 4 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.35 14.59 Al traguardo volante di Puiseaux mancanodi 50 km. 14.56 Sono 90 i km al traguardo! 14.53 Momento di stallo in. 14.50 Inc’è il sole ma la temperatura non è altissima: intorno ai 10° C. 14.47 Burgaudeau è attualmente in testa alla “classifica degli scalatori” con 15 punti. 14.43 L’arrivo diodierno è previsto intorno alle 17. 14.40 Sono 100 i km! 14.36 La media inè di 35.3 km/h. 14.33 Passate le due ore di gara. 14.30di 110 km! 14.27 Attaccano in quattro, tra loro ovviamente ...