LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 2 km all’arrivo! Si va con la volata

(Di lunedì 4 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.35 17.12 SONO 2 I KM! 17.10 Arnaud De Lie sembra tagliato fuori dallaodierna: è infondo al gruppo. 17.08 Meno di 6 km! 17.05 Gruppo aperto su tutta l’ampiezza della sede stradale. 17.02 Sono 10 i km! 16.58 Gruppo compattissimo. I velocisti iniziano a guardarsi. 16.55 Si va verso la fine della. 16.50 Ora il gruppo ha alzato i giri del motore. 16.47 Sono 20 i km! 16.43 Ora splende un bel sole sulla corsa, anche se non fa caldissimo: 12° C. 16.40 Arrivo previsto per le ore 17.15 16.36 Gruppo da cui non fuoriuscirà nessuno, ...

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: fase di studio in corsa, meno di 90 km all’arrivo: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.35 15.16 Ancora scatti e controscatti ma senza nessuna fuga portata via da chi tenta di e ...oasport

Parigi-Nizza LIVE! Seconda tappa per velocisti, sarà ancora Kooij vs Pedersen Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Un invito a nozze per i velocisti. L'arrivo in volata è scontato. I corridori partiranno dalla cittadina di Thoiry, nella periferia di Parigi, e si dirigeranno verso sud. Le poche difficoltà di questa ...eurosport

Ritiro Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez si fa scappare la data: Georgina Rodriguez è stata tra le protagoniste della Parigi Fashion Week, sfilando con un abito iconico (un vestito rosso che si è ispirato alla maglia numero sette indossata da Cristiano Ronaldo ai ...tuttosport