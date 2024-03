LIVE Inter-Genoa 2-0 | tutti a riposo Dominio alla fine del primo tempo!

(Di lunedì 4 marzo 2024), posticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i rossoblù allenati da Alberto Gilardino. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-0dell’a metà. Dopo un inizio un po’ appannato e un rischio grosso impedito da Sommer, la squadra di Simone Inzaghi si risveglia dal torpore e fa subito male. Letale il destro di Asllani, servito da un ottimo Sanchez che poi si rendeprotagonista trasformando il rigore dal dischetto. Ora ...

