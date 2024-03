LIVE Inter-Genoa 2-0 | GOOOOOLLL! Raddoppia Sanchez dal dischetto!

(Di lunedì 4 marzo 2024), posticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i rossoblù allenati da Alberto Gilardino. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-0 41? ADESSO L’SI ACCENDE! La squadra di Simone Inzaghi si trova alla perfezione: Dimarco serve un cross e Lautaro Martinez lo sfrutta con un tiro di prima intenzione. Il pallone trova il corpo di Bani, che sembra prenderlo col braccio. Breve check dell’arbitro, che non concede il rigore ai nerazzurri. 38? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! Dal ...

