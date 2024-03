LIVE – Bayern Monaco-Lazio | Sarri in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) La, archiviato l’impegno di campionato contro il Milan, è pronta a tornare subito in campo contro ilnel match valevole per gli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. La squadra capitolina, forte della vittoria in casa ottenuta nella gara di andata, va in Baviera per difendersi e provare a colpire in contropiede. Nella giornata odierna di lunedì 4 marzo il tecnico biancoceleste Maurizioparlerà inalle ore 18 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Le dichiarazioni saranno trasmesse suStyle Channel e Radio. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. DOVE VEDERE LAIN ...