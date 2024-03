Lite con scazzottata tra giovanissimi Poi si dileguano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ambulanza e pattuglie della polizia di Stato sono intervenute poco dopo le 3 dell’altra notte in via Piermarini, alla periferia Nord di Pavia, per una rissa. Nella traversa della Vigentina, dove c’è anche una discoteca, l’intervento dei soccorritori si è però concluso senza alcun trasporto in ospedale. Non sono stati infatti trovati feriti, con tutti i coinvolti nella rissa che si sono allontanati prima dell’arrivo sia dei soccorsi sia delle forze dell’ordine. Al vaglio eventuali accessi autonomi al Pronto soccorso. Non risultano neppure denunce per lesioni. Si è trattato quindi di unain strada tra, degenerata in spintoni e qualche cazzotto. U.Z.