L' italiano ai tempi di Whatsapp

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 4 marzo 2024) La struttura del discorso spesso «collassata». Migliaia di parole inglesi che colonizzano il vocabolario, spesso per pigrizia più che per necessità. Una punteggiatura «naïf» che ribalta il significato originale di pause e di segni. L’idioma cambia alla velocità di messaggini e social. E non necessariamente in meglio. Lo chiamano «e-taliano». L’scritto, e anche parlato nella vita di tutti i giorni, che si è diffuso con l’uso dei social network, dei messaggi, degli sms e delle e-mail, ha già un nome, con tanto di voce sui dizionari della nostra lingua. È caratterizzato da immediatezza, frammentarietà, semplificazione sintattica, massiccio uso di anglicismi, spesso distorti nel loro significato, errori ortografici, stravolgimento della punteggiatura e spesso assenza di coerenza logica. «ami ASAP bro, ok?!!! dv ...