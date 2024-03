L’italiana da 15 anni a New York | «La cultura woke mi costringe a scusarmi di essere bianca»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) L.T. è una 42enne che lavora negli Stati Uniti dal 2009. Ha un impiego in un’istituzionele italo-americana. È arrivata dal Veneto a Newe oggi dice a Federico Rampini, che la intervista per il Corriere della Sera, che oggi stenta a riconoscere l’America: «In Italia mi considero una progressista, perfino radicale. A Newora devoin continuazione per, quindi privilegiata e incapace di capire le minoranze etniche. Sono catalogata dalla parte degli oppressori. Passo il mio tempo a camminare sulle uova, a dribblare le regole della, qualsiasi cosa dica o faccia puòcondannata come una micro-offesa rivolta contro afroamericani o latinos». Afroamericani e latinos L.T. intanto ...