L' Italia è più esposta | ci saranno ancora attacchi | la rivelazione dell' ammiraglio Cavo Dragone

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo l'abbattimento di un drone da parte del cacciatorpediniere Duilio, la nostra Marina ha sempre di più un ruolo fondamentale nella guerra contro gli Houti nel Mar Rosso. E secondo quanto riporta l', glicontro le nostre unità non si fermeranno e potrebbero esserci nuovi scontri in un contesto, come quello del Mar Rosso, ad alto rischio: "Non direi che il nostro Paese sia un target deliberato in questa guerra ma il nostro ruolo in quell'area ci espone maggiormente ai rischi. Finché la comunità internazionale non aveva schierato la propria forza in quell'area, a difesae rotte, ovviamente non si verificavano scontri diretti. Ora la situazione è radicalmente cambiata e questi episodi dobbiamo metterli in conto", afferma in un'intervista al Messaggero il Capo di Stato ...