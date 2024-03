L'Italia agli ultimi posti Ue per aziende agricole gestite da under 40. Ma i giovani agricoltori fatturano il doppio - Le storie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024)non è un Paese per. Lungo la penisola soltanto il 9,3% di chi possiede un’azienda agricola ha meno di 40 anni, meno della metà rispetto alla Francia e poco più di un terzo rispetto all’Austria. A rivelarlo sono i dati di Istat ed Eurostat elaborati dal centro studi Gea, che Open ha visionato in anteprima e domani saranno presentati a Bruxelles durante un convegno con alcuni eurodeputati e il commissario europeo all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski. La ricerca mostra cheè al 20esimo posto tra i Paesi Ue per impresedai. Sul podio ci sono Austria, Polonia e Slovacchia, con la Francia che occupa il quinto posto e la Germania il decimo. Eppure, c’è da tenere in considerazione anche il rovescio della ...