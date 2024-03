L’intervista Federico Mello | “La Ferragni prova a fare la sua partita | ma l’immagine non potrà che peggiorare”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Anch’io sono rimasto molto deluso dala Chiaraa Che tempo che fa. Le sue risposte sono state totalmente insufficienti”. A parlare è, giornalista ed esperto dei trend e dei fenomeni collettivi derivanti dai social media. Si può considerare l’esperto numero uno dell’influencer alla quale ha dedicato un libro: “Essere Chiara– Una biografia non autorizzata”, edito da Aliberti. Un libro che smitizzava già due anni fa il fenomeno della regina dei social, in tempi in cui farlo denotava anticonformismo, ossia quando era mediaticamente intoccabile. Erano i tempi in cui le Gallerie degli Uffizi la definirono «una sorta di divinità contemporanea» e Vanity Fair scrisse che era come una Madonna. Ora che l’influencer è nel pieno della bufera giudiziaria per il caso ...