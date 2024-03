L’Inter soffre ma chiude i conti Scudetto | 2-1 al Genoa Più 15 sulla Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 marzo 2024 - La seconda stella è ormai cosa fatta e probabilmente si può iniziare a cucirlamaglia dell'Inter. Messa da parte la scaramanzia che ancora farà parte di qualche interista, il successo sulper due a uno, sofferto, vale quindici punti di vantaggioseconda e un titolo che ormai appare in cassaforte. Non è stata una partita facile per la capolista che era andata in vantaggio con Asllani, splendido assist di Sanchez, poi aveva raddoppiato con un discusso rigore trasformato proprio dal cileno, ma nel secondo tempo il gol di Vazquez ha consentito algli assalti finali che tuttavia non sono andati a buon fine. Per la prima volta si è vista una Inter maggiormente sfilacciata e in difficoltà, ma la prestazione è stata sufficiente ad assicurarsi la vittoria e, di conseguenza, anche ...