L'Inter non si ferma più | 2-1 al Genoa | Inzaghi soffre ma vola a +15 sulla Juventus

Locomotiva Inter, Genoa battuto e Juventus negli specchietti: L’Inter inizia a vedere doppio. E no, non si sta parlando di disturbi visivi ma della seconda stella che, a meno di colpi di scena da qui al termine del campionato, potrà essere ricamata sulle maglie ...rsi.ch

Serie A, risultati e classifica 27ª giornata 2023/24: Inter inarrestabile, ko Juve e bagarre salvezza: ROMA. Oggi si è concluso il ventisettesimo turno del campionato di Serie A, 21 gol realizzati nei dieci incontri disputati che delineano la classifica che di seguito vi riportiamo assieme ai risultati ...restodelcalcio

Inter-Genoa, moviola LIVE: Frendrup su Barella, rigore molto dubbio. Ayroldi conferma la decisione al VAR: Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi di Inter-Genoa, match valido per la 27esima giornata di Serie A 2023-24. La sfida è arbitrata da Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.eurosport

Simone Inzaghi fa 300 in Serie A e l’Inter batte anche il Genoa: Juventus a -15: Non ha segnato quattro gol come nelle ultime quattro partite di campionato, ma ha vinto ancora e si è portata a +15 dalla Juventus seconda classificata. L’Inter batte il Genoa 2-1 a San Siro e mette ...sportface

L'Inter batte il Genoa e va a + 15 dalla Juve: Inzaghi da record in A | OneFootball: Non basta il cuore al Genoa: alla fine l’Inter si impone per 2-1 a San Siro al termine di una partita combattuta in cui i nerazzurri hanno sofferto più del solito e caratterizzata anche da un episodio ...onefootball