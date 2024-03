L’Inter non si ferma | 2-1 al Genoa e +15 sulla Juve

(Di lunedì 4 marzo 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A,batte 2-1 ile si porta +15seconda. Indirizzano il match le reti nel primo tempo di Asllani e Sanchez (su rigore), in apertura di ripresa ilaccorcia con Vasquez ma non basta. A San Siro si presenta un Grifrone spavaldo, ben schierato in campo e capace di far soffrire. Nella prima mezz’ora di gioco i ragazzi di Gilardino palleggiano con personalità e si rivelano più brillanti, rispetto a un’Inter in difficoltà nel rompere la linea difensiva avversaria. Al 26? ilsfiora il vantaggio, quando Retegui schiaccia di testa da dentro l’area piccola, costringendo Sommer al miracolo:ribattuta Gudmundsson spedisce sul fondo da pochi ...

Gilardino non sbotta né attacca il direttore di gara in diretta tv. Però quell'immagine gli ronza in testa, gli lascia un groppo in gola e la convinzione di ... (fanpage)

Inter-Genoa 2-1, il Grifone esce sconfitto, ma a testa alta: L’inizio di partita non è intenso. Dapprima ci prova l’Inter a sbloccare la situazione con un lancio di Mkhitaryan a pescare Barella. L’azione si conclude, però, con un nulla di fatto. Il Genoa ...ligurianotizie

Inzaghi: "Inter come la Red Bull. Non bisogna mollare niente": Inter, da Frattesi ad Asllani "Frattesi non si è sentito bene nel riscaldamento, è stato lucido a capire che era meglio non rischiare. Va fatto un elogio ad Asllani che ha fatto tre partite in una ...corrieredellosport

Il tecnico nerazzurro dopo il successo sul Genoa: "Ringrazio i ragazzi, preziosissimo Asllani. E a Bologna spero di riavere Frattesi e Calhanoglu": Il tecnico nerazzurro dopo il successo sul Genoa: "Ringrazio i ragazzi, preziosissimo Asllani. E a Bologna spero di riavere Frattesi e Calhanoglu" ...gazzetta

Calcio: Inter; Inzaghi, non dobbiamo mollare un centimetro: Ringrazio il gruppo perché abbiamo giocato e vinto 12 partite in 50 giorni, non dobbiamo guardare indietro ma solo avanti. Ora testa al Bologna". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, ...ansa

Chirico: "Ricordiamo il contatto Osimhen-Acerbi: lì non c'era nulla": Osimhen è stato scaltro e Irrati - per non avere problemi - ha dato rigore. Ricordiamo Napoli-Inter, il contatto Osimhen-Acerbi: lì il Var non ha dato calcio di rigore, lì non c'era nulla Beh, qui ...areanapoli