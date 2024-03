L' Inter mette le mani sullo scudetto | 2-1 al Genoa e +15 sulla Juve

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 4 marzo 2024) AGI - Nonostante un po' di sofferenza in più del previsto, l'batte anche illesul ventesimodella propria storia salendo a +15 in vettantus seconda. Nel 'monday night' di San Siro decidono i gol nel primo tempo di Asllani (il primo in nerazzurro) e di Sanchez, mentre nella ripresa serve a poco la fiammata di Vasquez. La squadra di Inzaghi centra la nona vittoria consecutiva in campionato e dodicesima in tutte le competizioni, approfittando del ko dei bianconeri di Allegri endo un altro grande tassello sul tricolore, mentre gli uomini di Gilardino tornano a perdere dopo una vittoria e un pareggio, restando a quota 33 punti. Il primo squillo del match al 23' è della formazione nerazzurra: Mkhitaryan ...