L’inflazione in calo non è un certezza. Servono interventi della Bce: Sebbene a gennaio l’inflazione sia scesa ulteriormente al 2,8% - dal 2,9% di dicembre 2023 - quella su base core, ossia depurata dalle componenti volatili come energia e alimentari, si è attestata al ...quotidiano

Torna l'allarme per il taglio del gas russo. Stavolta è la cricca di Visegrad a passarsela male: Un report interno di Bruxelles dà ormai per certo che a fine anno Mosca staccherà il metano che passa dall'Ucraina e arriva in Europa. Per l'Italia nulla di ...huffingtonpost

Mercato immobiliare, nel 2023 vendite in calo del 14%. Ma i prezzi salgono ancora: Nel 2023 nelle otto principali città metropolitane italiane il mercato immobiliare residenziale ha registrato un calo delle compravendite totali (nuovo e usato) del -14,2% rispetto all’anno precedente ...ildenaro