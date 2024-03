L'inchiesta si allarga. I procuratori chiedono di essere ascoltati da Antimafia e Csm

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Consiglio superiore della magistratura, Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) e Commissionestanno valutando quando ascoltare il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone e il capo della Procura nazionale(Pna), Giovanni Melillo (nominato solo nel maggio 2022) in merito all’indagine sul presunto dossieraggio di politici, imprenditori e personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A fare richiesta diritenendolo "necessaria alle valutazioni riservate" per delineare – nei limiti del segreto d’ufficio – i contorni della vicenda sono stati gli stessi magistrati finiti, nelle ultime ore, anche bersaglio di attacchi laddove si è parlato di censura alla libertà di stampa e dicome una sorta di centrale di spionaggio. Quando ...