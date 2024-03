L’incendio è finalmente domato Ma quale futuro per i dipendenti?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) La messa in sicurezza durante la notte e gli ultimi focolaidomati. È stato il sindaco Franco De Gregorio, di domenica mattina, a dare ai cittadini la buona notizia: "in via Guido Rossa può essere considerato definitivamente estinto". Le ultime operazioni critiche erano state effettuate dai vigili del fuoco fra sabato e ieri: ‘smontaggio’ e rimozione delle travi pericolanti che rappresentavano un ostacolo ai lavori all’interno del capannone, ingresso dei pompieri su un percorso in sicurezza, avviodelle operazioni di neutralizzazione degli ultimi focolai e di smassamento delle macerie incenerite. "Grazie alla messa in sicurezza della struttura e al lavoro dei vigili del fuoco – dice De Gregorio – anche gli ultimi focolai sono stati domati.può quindi essere dichiarato ...