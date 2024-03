Ligue 1 | 24° turno | il Monaco ferma il Psg Crisi Nizza | ora è fuori dalla Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 marzo 2024 – Serve un Gigio Donnarumma in versione Superman per permettere al Paris Saint Germain di portare a casa almeno un punto nella sfida contro il. Il portiere ex Milan si è superato in un paio di occasioni ed è diventato, o meglio dire tornato dopo il periodo di flessione, l'idolo del Parco dei Principi. Cadono Lione e Rennes, due delle squadre più in forma dell'ultimo periodo, chi invece non ne vuole sapere di togliere il piede dall'acceleratore è il Brest che centra la terza vittoria in fila. Male ilche perde col Tolosa, i tre punti mancano dal 27 gennaio. Ripercorriamo le gare del fine settimana e vediamo come cambia la classifica. Tutti i match del weekenddi1 che si è aperto venerdì sera con il pareggio a reti bianche trae Psg. Un pareggio che ...