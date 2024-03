Liga 2023 2024 | Barcellona fermato sullo 0-0 dall’Athletic Bilbao | Xavi resta terzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) La ventisettesima giornata dellasi è conclusa con il posticipo del San Mamés, dove ilè stato0-0 dai padroni di casa dell’Athletic. Trasferta tradizionalmente complicata quella basca e tale si è confermata per i blaugrana di, che non trovano la terza vittoria consecutiva e mancano il possibile sorpasso al Girona rimanendo terzi a un punto dai cugini catalani e a -8 dal Real Madrid capolista. Dopo il 2-2 con il Valencia il weekend si conferma comunque positivo per i Blancos di Ancelotti, che sembrano ben avviati verso la conquista del titolo. Partita tesa e con diverse polemiche quella tra Athletic e Barca, con un rigore chiesto per parte e qualche buona occasione costruita. Lo spettacolo però latita ...