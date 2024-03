L' Idf smentisce le notizie delle dimissioni del portavoce Hagari

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'esercito israeliano ha negato, definendola "falsa", la notiziadeldell'Idf, Daniel. Lo riporta Al Jazeera su X. "Una precedente notizia citava un rapporto israeliano secondo cui i membri senior dell'unità deldell'esercito israeliano, compreso ilDaniel, si erano dimessi. Ciò non è corretto e l'abbiamo ritirata", scrive il media panarabo rettificando una sua notizia della notte in cui citava l'emittente israeliana Channel 14.

