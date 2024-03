Libere per Costituzione | Chicchi e le altre donne che hanno fatto l' Italia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Mia mamma Anna è nata il 2 giugno 1946, con un atto di disobbedienza. Poteva venire alla luce nei tempi dettati dalla natura, nove mesi, e invece no. Ha aspettato un paio di settimane per tenere lontano dalle urne mia nonna. La madre, infatti, era innamorata della regina Elena, - icona secondo lei della donna moderna che sapeva elargire alla società le proprie doti e le proprie virtù - e al referendum sulla forma istituzionale dello Stato, tra Repubblica e Monarchia avrebbe votato per la monarchia. Per fortuna era bloccata a casa a partorire la terzogenita che nella sua pancia era arrivata a pesare quattro chili e mezzo. Mentre mia madre nasceva, nasceva anche la Repubblica e veniva eletta l'Assemblea Costituente cui spettò il compito di redigere la nuova carta costituzionale per la fondazione di una idea di cittadinanza repubblicana che trovò nellauna ...

Giro record per il pilota della Kawasaki PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Il Mondiale Superbike 2024 si apre sotto il segno di Alex Lowes . È il pilota della ... (ilgiornaleditalia)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – Statistiche, numeri e curiosità del GP del Bahrain – La preview del ... (oasport)

Ventotene – Il Prefetto di Latina intervenga e dichiari nulle le delibere approvate dal consiglio comunale di Ventotene nella seduta del 20 dicembre 2023. In ... (temporeale.info)

Spogliatoio spaccato, Tuchel delegittimato e Bayer che se ne va. Vincere e passare il turno domani l'unica possibilità che rimane: Spogliatoio spaccato, Tuchel delegittimato e Bayer che se ne va. Vincere e passare il turno domani l'unica possibilità che rimane ...gazzetta

"Le tavole sacre dell'Ucraina. Alexander Zhyvotkov", la mostra alla Galleria Cavour: Alexander Zhyvotkov. In esposizione una collezione di 33 opere dell'artista ucraino Alexander Zhyvotkov, opere che saranno visibili per la prima volta a Padova e in Italia, dando al pubblico ...padovaoggi

Ztl Terni, via libera alle modifiche del regolamento: ecco cosa cambia: Questo contenuto è libero e gratuito per tutti ma è stato realizzato anche grazie al contributo di chi ci ha sostenuti perché crede in una informazione accurata al servizio della nostra comunità. Se ...umbria24