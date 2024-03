Legnano | un caso di scabbia all’asilo nido Maria Teresa di Calcutta

(Di lunedì 4 marzo 2024)(Milano) Sarà l’Ats ad occuparsi delle indagini epidemiologiche suldi(un solo) identificato tra i piccoli frequentatori dell’asiloMadredidi via Sauro a. A comunicare l’esistenza del, identificato la scorsa settimana, è stata la stessa amministrazione comunale dinel pomeriggio di oggi ribadendo che l’attività didattica prosegue comunaue regolarmente. “L’amministrazione comunale ha comunicato nel fine settimana ai genitori delle bambine e dei bambini frequentanti l’asiloMadredila presenza di undinella scuola – hanno spiegato ...

Arrestato nel maggio del 2019, condannato nell’aprile del 2020 e assolto in appello . Il secondo grado ribalta la sentenza per l’ex sindaco di Legnano Gian ... (ilfattoquotidiano)

caso di scabbia all’asilo nido Madre Teresa di Calcutta di Legnano, avviata l’indagine epidemiologica: Inviata la segnalazione ai genitori. Non si segnalano criticità per l’attività nell’asilo nido, che può proseguire regolarmente provvedendo a un’accurata e frequente pulizia degli ambienti e delle sup ...legnanonews

Ulteriore miglioramento nei controlli sulla dichiarazione del legno: Nel 26 % dei casi (29 %) le dichiarazioni risultavano parzialmente corrette ... gli sforzi per garantire un migliore rispetto delle norme sulla dichiarazione del legno. Oltre a effettuare controlli ...admin.ch

Due appuntamenti imperdibili in occasione dell'8 marzo: Un'occasione per raccontare il 2023 e scoprire la storia delle Bambine di Marsala, a cui è dedicato il presidio di Legnano, scomparse nel breve tragitto tra scuola e casa. Con la denuncia della loro ...primamilanoovest