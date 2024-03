Lega Pro | 29? giornata | Candellone di rigore | la Juve Stabia ritorna a +7

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso con il derby del “Menti”-Casertana il 29esimo turno di campionato. Le Vespe si sono imposte 1-0 grazie ad un penalty realizzato daa dieci minuti dalla fine per un ingenuo fallo di mano di Anastasio. In pieno recupero, proteste dei calciatori della Casertana per un intervento di Thiam in area che ha abbattuto Curcio dopo essere stato anticipato di testa dall’attaccante rossoblù. In classifica la squadra di Pagliari si è riportata a +7 sul Benevento. Sabato 2 marzo Brindisi-Messina, 1-3 Benevento-Foggia 1-0 Crotone-Giugliano 2-3 Sorrento-Potenza 1-1 Domenica 3 marzo Catania-Monterosi 1-1 Virtus Francavilla-Latina 1-0 Audace Cerignola-Avellino 1-1 Picerno-Monopoli 0-0 Turris-Taranto 1-1 Lunedì 4 marzo-Casertana ...