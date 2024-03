Le tre iniziative di Confabitare nel settore della coabitazione sociale e solidale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024)si pone come soggetto all’avanguardia per aiutare i propri associati e comunque ildell’abitare nel suo complesso ad affrontare la transizione verso il modello del Cohousing. Per diffondere la conoscenza e soprattutto la gestione di progetti Cohousing,ha creato le seguenti: 1) Una Scuola di formazione per Coach Facilitatori diCohousing a livello nazionale, suddivise in due settori specifici: l’aspettonecessario per creare il gruppo dei futuri residenti, appoggiandosi quindi a dei validi professionisti che sappiano costituire e gestire un percorso di condivisione attraverso il “coaching circle” con cui le persone imparino a conoscersi e a confrontarsi in modo positivo e costruttivo. Poi l’aspetto organizzativo/tecnico che ...