Le parole d'amore di William e quell'aiuto speciale per Kate contro il cancro A maggio ci sarà l'incontro più atteso

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 4 marzo 2024) La lottaun tumore è dura non solo fisicamente ma anche psicologicamente, si sa. Un amico dei principi del Galles ha rivelato alla rivista People che"prende coraggio dalla straordinaria resilienza dei bambini" e che i sorrisi dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis l'aiutano a "restare a galla" in questo momento così complesso. La forza diche si sta rivelando una roccia per la moglie, ha ricordato i loro bellissimi momenti vissuti in Scozia: "Alla Scozia devo alcuni dei miei ricordi più felici, ma anche più tristi. Ero a Balmoral quando mi hanno comunicato che mia madre era morta», ha detto, ricordando di aver elaborato la notizia in una chiesa locale. Ancora sotto shock, trovai rifugio nella funzione a Crathie Kirka stessa mattina. E ...