Le pagelle Siligardi torna e fa la differenza Che doppietta Petrovic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) GALEOTTI 6. La sfortuna che gli costa, incolpevole, il secondo autogol in un basilare scontro diretto viene risarcita dalla traversa che nega il 2-1 a Forte. Intuisce il rigore ma non ci può arrivare. BRUSCAGIN 6. Essenziale, tranquillo e in 11 contro 10 anche poco sollecitato, fa bene al posto dell’influenzato Ghiringhelli. PEDA 6. Autogol sfortunatissimo, senza problemi il resto. VALENTINI 6. Ancora positivo anche se non troppo impegnato. TRIPALDELLI 6. Ara la fascia sia in parità che in superiorità numerica e dopo mille tentativi firma l’assist per il 2-1 di, ma gli manca sempre qualcosa per una pagella bella: vedi rigore, per fortuna provocato a babbo morto. DALMONTE 6,5. Per quantità è anche da 7, mentre la qualità è ancora sotto la sufficienza, almeno per uno come lui che in categoria può essere decisivo. CARRARO 6. Senza Buchel un passo sotto, ...