Le pagelle. Il soldato Wheatle fa pentole e coperchi. Willis martella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Moore 7: solo i falli riescono a fermarlo perché per quanto riguarda gli avversari fanno fatica a tenerlo buono. Chiude con 16 punti e soprattutto con zero palle perse oltre a tanta sostanza.7: oltre a piazzare punti pesanti e importanti quando la squadra ha avuto bisogno lui ha risposto presente caricandosela sulle spalle nel momento più delicato della partita. Varnado 6: nervoso, ma pianta una tripla fondamentale nel parziale che decide la gara. Hawkins 7: importante come le sue triple tirate sempre nei momenti giusti che hanno aiutato la squadra quando c’era più bisogno. Ogbeide 6,5: una prova di grande sostanza sotto i tabelloni con tanta fisicità al servizio dei compagni.7: chiude con una doppia-doppia (11 punti e 10 rimbalzi) e come al solito diventa protagonista quando la squadra è in difficoltà. Della Rosa 7: il capitano ...