Le pagelle Capitan Belinelli ci prova sempre

(Di lunedì 4 marzo 2024) Cordinier 6 (in 20’ 2/3 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, una persa, 5 assist). Gara condizionata dal fatto che si ammacca una caviglia e nonostante questo problema combina qualcosa di buono. Lundberg 6 (in 18’ 4/4 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, 3 perse). La parte centrale della partita è da dimenticare e poi, come solito, si accende nell’ultimo quarto. Commette una ingenuità madornale prendendo un tecnico evitabile.7,5 (in 28’ 1/1 da due, 5/13 da tre, 4/5 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, una recuperata, 2 assist). Porta la croce e canta e non solo per i tanti punti realizzati, ma anche perché la difesa su di lui è molto aggressiva. Pajola 5 (in 20’ 1/6 da tre, un rimbalzo, una persa, 6 assist). Gara da dimenticare e non tanto per le statistiche, quanto per quello che non ha fatto in difesa. Lomazs 5 (in 7’ 3/4 ai liberi). Prestazione rinunciataria per ...