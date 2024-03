Le nuove scoperte musicali della settimana – #5

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Issara – Universe L’album di debutto di Issara segna l’inizio di un’avventura promettente. Retro, multiculturale, impegnata e saldamente radicata in una generazione di artisti dallo stile ibrido che non si adatta a nessuno schema, la musica di Issara non è altro che un cocktail di gioia da ascoltare senza moderazione. Link Spotify Stefski & Hutch – Selling Lies – Radio Edit “Selling Lies” è un brano dal suono dinamico e con un testo molto introspettivo. Dopo l’ascolto, non dimenticherete facilmente il ritornello. Wow! Link Spotify Kopernikus – Boss im Bendo German drill. Sicuramente vi entrerà in testa! Link Spotify RCZ – RS Un vero concentrato di energia. Che ritmo, che sound. RS non può mancare nella nostra playlist! Link Spotify Crougy – Sorry pour l’appel d’hier soir, j’étais bourré… Crougy è un artista belga emergente di 25 anni. Il titolo del ...