Le Indagini di Lolita Lobosco 3 | anticipazioni seconda puntata di lunedì 11 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ledi(US Rai) Amori travagliati e nuovi casi da chiarire attendono Luisa Ranieri nella terza stagione de Ledi, in onda su Rai1 ogniin prima serata. Scopriamo quindi che cosa accadrà nei quattro episodi previsti attraverso le nostre. Ballo in maschera con omicidio S3 E2 Se Vuoi Morir –viene costretta da Marietta a prendere parte a un ballo in maschera. A organizzare la festa in una bellissima villa, sono Alfredo Mari e suo marito Salvatore, che durante il Ricevimento viene misteriosamente ucciso. Diverse le piste possibili, ma tutte finiscono in un buco nell’acqua. È il bel Leon, con la sua testimonianza, a dare una svolta alle ...