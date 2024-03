Lazio | Sarri | “Dobbiamo essere coraggiosi e determinati | non emozionati”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il tecnico dellaMaurizioha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno di Champions League sul campo del Bayern Monaco: “, non. Siamo consapevoli della grande difficoltà che troviamo in campo, che ci deve dare spirito di sacrificio e sofferenza. La strada semplice per la qualificazione non è esiste. Loro hanno una qualità smisurata e quindi hanno grande facilità a trovare il gol. Noilottare e morire nella fase difensiva, maavere anche il coraggio per andare a fargli male perché altrimenti con 100? in difesa la vedo dura. Dal punto di vista fisico non ho dubbi che correremo più noi, ma non vuol dire nulla. Speriamo che ci lascino degli spazi, loro ...