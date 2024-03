Lazio-Milan | Caressa | “Di Bello deve andare a casa e non arbitrare più”

A condannare Allegri e Pioli non solo la distanza da Inzaghi ma che era avvenuto lo stesso con il Napoli: Quale può essere il peggior incubo per un tifoso Vedere l’altra squadra della città festeggiare lo scudetto in un derby giocato in casa e dover sopportare anche la festa e gli sfottò dei rivali di se ...gazzetta

Milan, c’è la difesa di Pioli . Tornano Tomori e Kalulu: Dopo il match vinto contro la Lazio all’Olimpico, tra tensioni e una direzione arbitrale ... Tra premi Uefa, market pool e guadagni dal botteghino, infatti, il Milan ai assicurerebbe un introito di ...ilgiorno

Bayern-Lazio, una notte per l'impresa: caccia ai quarti di finale che mancano da 24 anni: Raffreddate il corpo, trattenete il respiro, poi sputate fuoco: «Dobbiamo presentarci coraggiosi e determinati. Non emozionati. Nel calcio nulla è impossibile e possiamo dimostrarlo ...ilmessaggero

La Lazio e i torti arbitrali, Lotito vuole chiedere i danni: «Sono un senatore e devo vigilare sul rispetto delle regole»: Contro tutti e tutto, persino contro la scaramanzia. Lotito vola con la Lazio a Monaco per stare vicino alla squadra. Pregando per raggiungere l'apice (i quarti Champions) della sua presidenza ...ilmessaggero

Bayern-Lazio dove vederla in chiaro in TV e streaming: le probabili formazioni della partita: Bayern Monaco e Lazio si sfidano nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League: in palio la qualificazione ai quarti di finale ...fanpage