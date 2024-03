Lazio Guendouzi | riscatto a rischio? Il retroscena

(Di lunedì 4 marzo 2024), aildi Mateodall’Olympique Marsiglia: ilsul calciomercato dei biancocelesti Clamoroso particolare svelato dal Corriere dello Sport sul futuro dialla, centrocampista e titolare indiscusso della squadra di Maurizio Sarri. Lotito l’estate scorsa lo ha prelevato dal Marsiglia per 5 milioni di euro con obbligo difissato a 13 milioni di euro. Tuttavia è spuntato un dettaglio che potrebbe far saltare l’acquisto: se i biancocelesti arrivassero in campionato dal 12° posto in giù ilsi annullerebbe. Uno scenario che tutti in casa biancoceleste vogliono evitare. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Non sarà come Milinkovic, ma inizia a somigliargli molto. Mattéo Guendouzi in sei mesi si è preso la Lazio e ora è... (calciomercato)

La Lazio viaggia a corrente alternata con picchi alti come la vittoria a sorpresa sul Bayern Monaco in Champions League ai qual i però... (calciomercato)

Lazio, De Grandis polverizza Di Bello: "A livello internazionale nessuno lo stima anche perchè ha diretto...": L’espulsione di Guendouzi è faccio vedere allo stadio che non ho paura di nessuno e sono d’accordo che dipende dalla incapacità di gestire determinate situazioni. Lazio– Milan non era una partita ...noibiancocelesti

Bayern Monaco-Lazio: formazioni e dove vederla in streaming: Come e dove vedere Bayern Monaco-Lazio in streaming, anche gratis: i biancocelesti in campo per il ritorno degli ottavi in Champions League.punto-informatico

Lazio-Milan, il messaggio dell’arbitro Di Bello al designatore: “Mi dispiace...”: Ne parla tentando di spiegare le due ammonizioni finali, quelle a Marusic e a Guendouzi. Rocchi le racconta così: “Sul controllo della partita Di Bello ha avuto qualche problema”. E per far capire che ...repubblica