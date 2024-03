Lavori usuranti | domanda entro il 1° maggio 2024 Come inviarla e requisiti

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il Messaggio Inps del 23 febbraionumero 812 ha fornito le indicazioni necessarie per presentare,il prossimo 1°, ladi riconoscimento dello svolgimento di(particolarmente faticosi e pesanti) da parte di coloro che maturano nel corso del 2025 iper l’accesso anticipato alla pensione, ai sensi del Decreto legislativo numero 67/2011.Il beneficio interessa i dipendenti che hanno svolto nell’arco della propria vita lavorativa una serie di attività tassativamente individuate dall’articolo 1 del D.Lgs. numero 67/2011.In dettaglio chi può inviaredi, le scadenze e modalità per farlo nel.Leggi anche > Pensioni ...

