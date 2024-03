Facebook, la sezione notizie chiude in Usa e Australia ad aprile: Lo rende noto Meta in un post ufficiale. La sezione era stata Lanciata nel 2019, ed è stata già disattivata lo scorso anno in Francia, Germania e Regno Unito. La decisione - spiega la società - "fa ...ansa

Lanciata la navetta Crew Dragon, a bordo 3 americani e un russo: La navetta Crew Dragon Endeavour è stata Lanciata dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida) con un razzo Falcon 9. (ANSA) ...ansa

Lanciata la navetta Crew Dragon, a bordo tre americani e un russo: La navetta Crew Dragon Endeavour è stata Lanciata dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida) con un razzo Falcon 9. E' cominciata così la missione Crew 8, che porta sulla Stazione Spaziale I ...tgcom24.mediaset