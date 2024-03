Le indagini della Procura di Milano hanno svelato come fosse sufficiente "visitare una pagina web o consultare un’app con il proprio cellulare per ritrovarsi ... (fanpage)

Arezzo , 1 marzo 2024 – Archiviata la settimana di sosta L'Amen BC Servizi Arezzo si appresta a torna re in campo per la seconda fase del Campionato di Serie B. ... (lanazione)

L'Amen BC Servizi Arezzo inizia la seconda fase battendo la Gulliver Derthona: Arezzo, 4 marzo 2024 – Dopo il primo canestro messo a segno dagli ospiti, la SBA infila un parziale di 9-0 che indirizza la prima parte di gara a favore del quintetto di coach Evangelisti che innesca ...lanazione

Chiara Ferragni sull'intervista di stasera da Fazio: «Tremo di paura.Se non sarò perfetta Amen»: Il profilo social dell'influencer, in questi giorni bui, è pieno di testimonianze di solidarietà degli amici, che le inviano fiori, bigliettini, dediche per cercare di tirarla su in un momento di cris ...informazione

L’acquagym nel paniere Istat: Da qualche settimana, l’acquagym è entrata a far parte del paniere Istat. Andiamo a conoscere i suoi benefici e alcuni degli esercizi più diffusi ...gazzetta